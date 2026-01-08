Pacers' Andrew Nembhard: Ruled out vs. Hornets
By RotoWire Staff
• 1 min read
Nembhard is out for Thursday's game against Charlotte due to lower-back soreness.
It sounds like a day-to-day issue for Nembhard, whose next chance to play comes Saturday against Miami. The point guard minutes should be divvied up between T.J. McConnell and Ben Sheppard on Thursday, with both players being worthy of streaming consideration.
