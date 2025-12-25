Pacers' Isaiah Jackson: Won't see court vs. Celtics
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (concussion) is out for Friday's matchup against the Celtics, Dustin Dopirak of The Indianapolis Star reports.
Jackson will sit out a second straight game due to a concussion. That should result in potentially more minutes for Jay Huff, James Wiseman and Tony Bradley.
