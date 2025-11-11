Pacers' Jeremiah Robinson-Earl: Inks another 10-day deal
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Pacers signed Robinson-Earl to another 10-day contract Tuesday, according to NBA reporter Marc Stein.
This was a no-brainer for the shorthanded Pacers. In five previous appearances for the club, Robinson-Earl averaged 5.2 points and 6.8 rebounds in 17.4 minutes per contest.
