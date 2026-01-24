default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Siakam had 21 points (9-20 FG, 2-6 3Pt, 1-3 FT), six rebounds and six assists across 37 minutes during Friday's 117-114 victory over the Thunder.

The veteran forward continued his productive January. Siakam has scored more than 20 points in 10 of 11 games this month, averaging 24.6 points, 7.9 boards, 4.8 assists, 2.1 threes and 1.0 combined steals and blocks in 34.3 minutes.

More News