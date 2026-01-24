Pacers' Pascal Siakam: Drops 21 in Friday's win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Siakam had 21 points (9-20 FG, 2-6 3Pt, 1-3 FT), six rebounds and six assists across 37 minutes during Friday's 117-114 victory over the Thunder.
The veteran forward continued his productive January. Siakam has scored more than 20 points in 10 of 11 games this month, averaging 24.6 points, 7.9 boards, 4.8 assists, 2.1 threes and 1.0 combined steals and blocks in 34.3 minutes.
