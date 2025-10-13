Pacers' Pascal Siakam: Returning to lineup Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Siakam is starting Monday's preseason game against the Spurs, Scott Agness of FieldhouseFiles.com reports.
Siakam rested in Saturday's preseason win over the Thunder, but he'll get some exhibition reps Monday. Obi Toppin will revert back to the bench against San Antonio.
