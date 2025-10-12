Pacers' Pascal Siakam: Sits out Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Siakam (rest) did not play in Saturday's preseason win over the Thunder.
The Pacers didn't mention an injury for Siakam, and this appears to have been a planned maintenance day for the veteran. His next chance to play comes in Monday's exhibition against the Spurs.
