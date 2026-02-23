default-cbs-image
Siakam is doubtful for Tuesday's game against the 76ers due to a left wrist sprain.

Siakam returned from a hamstring injury Sunday against Dallas and turned in a 30-point showing, but he evidently picked up a wrist injury at some point along the way. With Siakam unlikely to suit up, look for Micah Potter, who is probable due to a left ankle sprain, to see an uptick in minutes, along with Kobe Brown.

