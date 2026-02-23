Pacers' Pascal Siakam: Unlikely to go Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Siakam is doubtful for Tuesday's game against the 76ers due to a left wrist sprain.
Siakam returned from a hamstring injury Sunday against Dallas and turned in a 30-point showing, but he evidently picked up a wrist injury at some point along the way. With Siakam unlikely to suit up, look for Micah Potter, who is probable due to a left ankle sprain, to see an uptick in minutes, along with Kobe Brown.
More News
-
Pacers' Pascal Siakam: Game-high 30 points in return•
-
Pacers' Pascal Siakam: Will play Sunday•
-
Pacers' Pascal Siakam: Chance to return Sunday•
-
Pacers' Pascal Siakam: Out Thursday and Friday•
-
Pacers' Pascal Siakam: Not playing Thursday•
-
Pacers' Pascal Siakam: Posts 10 points at All-Star weekend•