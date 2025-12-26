Pacers' Quenton Jackson: Starting Friday
Jackson is starting Friday's game against the Celtics.
The Pacers are giving Jackson a look in the first unit as opposed to Ethan Thompson. Jackson has averaged 11.8 points, 4.2 assists, 3.6 rebounds and 1.0 steals in 23.5 minutes per contest across five games as a starter this season.
