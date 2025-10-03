Pelicans' Derik Queen: Sits out Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Queen (wrist) did not play in Friday's 107-97 preseason win over Melbourne United.
Queen underwent surgery to repair a torn scapholunate ligament in his left wrist in mid-July and was scheduled to be re-evaluated in 12 weeks. He's been limited to conditioning drills so far at training camp, and he remains without a formal timetable to return.
