Pelicans' Herbert Jones: Ruled out for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (ankle) has been ruled out for Wednesday's game against the Pistons.
Jones, who has missed the past seven games for New Orleans, was unable to shake his questionable tag for this contest. He is getting closer to a return, however. His next chance to play comes Friday against Memphis.
