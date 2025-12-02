default-cbs-image
Hawkins (illness) is good to go for Tuesday's game against the Timberwolves.

Hawkins will shake off a questionable tag and is set to return from a two-game absence. He's been very underwhelming this season, posting averages of 5.1 points, 1.8 rebounds and 1.0 assists in 15.2 minutes per contest.

