Pelicans' Jordan Hawkins: Cleared to play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Hawkins (illness) is good to go for Tuesday's game against the Timberwolves.
Hawkins will shake off a questionable tag and is set to return from a two-game absence. He's been very underwhelming this season, posting averages of 5.1 points, 1.8 rebounds and 1.0 assists in 15.2 minutes per contest.
More News
-
Pelicans' Jordan Hawkins: Questionable to face Minnesota•
-
Pelicans' Jordan Hawkins: Won't play Sunday•
-
Pelicans' Jordan Hawkins: Listed out for Saturday•
-
Pelicans' Jordan Hawkins: Cleared for Wednesday•
-
Pelicans' Jordan Hawkins: Out for personal reasons•
-
Pelicans' Jordan Hawkins: Drops 11 off bench in loss•