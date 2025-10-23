default-cbs-image
Alvarado didn't see the floor during Wednesday's game against the Grizzlies.

Alvarado was one of three players for New Orleans who didn't play in the season opener due to a coach's decision. Jaden Springer and Micah Peavy were also stuck on the bench. Jordan Poole and Jeremiah Fears took priority over Alvarado, whose fantasy value is now in question.

