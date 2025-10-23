Pelicans' Jose Alvarado: Doesn't play season opener
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alvarado didn't see the floor during Wednesday's game against the Grizzlies.
Alvarado was one of three players for New Orleans who didn't play in the season opener due to a coach's decision. Jaden Springer and Micah Peavy were also stuck on the bench. Jordan Poole and Jeremiah Fears took priority over Alvarado, whose fantasy value is now in question.
