Pelicans' Jose Alvarado: Flirts with triple-double in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alvarado posted 16 points (7-16 FG, 2-9 3Pt), eight rebounds, eight assists and two steals over 32 minutes during Monday's 143-130 victory over the Bulls.
Alvarado turned in an impressive all-around performance Monday as the Pelicans finally snapped a nine-game losing streak. Alvarado has taken advantage of the opportunity with Jordan Poole (quadriceps), Herbert Jones (calf) and Jordan Hawkins (personal) all missing time, but once New Orleans gets healthier Alvarado is likely to take a backseat.
