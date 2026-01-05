default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Alvarado ended with six points (2-7 FG, 2-6 3Pt), six rebounds, three assists and one steal over 20 minutes during Sunday's 125-106 loss to the Heat.

Alvarado continues to be a hit-or-miss streaming option in deeper formats. Over his last six games, he's averaging 6.0 points, 2.8 assists, 2.5 rebounds, 0.8 steals and 1.3 three-pointers in 20.2 minutes per contest.

More News