Pelicans' Jose Alvarado: Sees 20 minutes in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alvarado ended with six points (2-7 FG, 2-6 3Pt), six rebounds, three assists and one steal over 20 minutes during Sunday's 125-106 loss to the Heat.
Alvarado continues to be a hit-or-miss streaming option in deeper formats. Over his last six games, he's averaging 6.0 points, 2.8 assists, 2.5 rebounds, 0.8 steals and 1.3 three-pointers in 20.2 minutes per contest.
