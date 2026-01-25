Pelicans' Jose Alvarado: Will play against Spurs
By RotoWire Staff
• 1 min read
Alvarado (oblique) is available for Sunday's game against the Spurs.
Alvarado has been sidelined since Jan. 6 due to a left oblique strain, but he will return to the lineup Sunday. Over his last five appearances, Alvarado has averaged 5.8 points, 3.6 assists and 3.0 rebounds in 20.4 minutes per contest.
More News
-
Pelicans' Jose Alvarado: Chance to return Sunday•
-
Pelicans' Jose Alvarado: Likely to miss two more weeks•
-
Pelicans' Jose Alvarado: Remains out Sunday•
-
Pelicans' Jose Alvarado: Won't play Friday•
-
Pelicans' Jose Alvarado: Ruled out for Wednesday•
-
Pelicans' Jose Alvarado: Sees 20 minutes in loss•