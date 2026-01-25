default-cbs-image
Alvarado (oblique) is available for Sunday's game against the Spurs.

Alvarado has been sidelined since Jan. 6 due to a left oblique strain, but he will return to the lineup Sunday. Over his last five appearances, Alvarado has averaged 5.8 points, 3.6 assists and 3.0 rebounds in 20.4 minutes per contest.

