Matkovic ended Monday's 120-94 win over the Kings with 12 points (4-6 FG, 2-3 3Pt, 2-2 FT), nine rebounds and one assist in 19 minutes.

Despite Monday's strong effort, Matkovic appears to be the No. 3 center choice behind Derik Queen and Yves Missi. Over his last seven contests, Matkovic has averaged 4.9 points, 3.7 rebounds, 1.0 assists and 0.9 steals in 13.6 minutes per game.

