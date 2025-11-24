default-cbs-image
Williamson (hamstring) is available for Monday's game against the Bulls.

Williamson missed the second half of a back-to-back set Saturday as he continues to manage a hamstring issue, but he will play Monday. Williamson has appeared in just two games since returning from an eight-game absence due to the hamstring injury, and he averaged 18.0 points, 4.5 rebounds, 3.5 assists and 2.0 steals in 29.5 minutes per game in those two appearances.

