Pelicans' Zion Williamson: Available for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williamson (hamstring) is available for Monday's game against the Bulls.
Williamson missed the second half of a back-to-back set Saturday as he continues to manage a hamstring issue, but he will play Monday. Williamson has appeared in just two games since returning from an eight-game absence due to the hamstring injury, and he averaged 18.0 points, 4.5 rebounds, 3.5 assists and 2.0 steals in 29.5 minutes per game in those two appearances.
More News
-
Pelicans' Zion Williamson: Won't play Saturday•
-
Pelicans' Zion Williamson: Efficient in loss Friday•
-
Pelicans' Zion Williamson: Scores 14 points in return•
-
Pelicans' Zion Williamson: Available to play•
-
Pelicans' Zion Williamson: Listed questionable vs. Denver•
-
Pelicans' Zion Williamson: Officially out Monday•