Pelicans' Zion Williamson: Iffy for Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williamson is questionable for Tuesday's game against Charlotte with left hamstring soreness.
This is a new issue for Williamson after he previously battled a foot issue. Hamstring injuries are a major cause for concern, but the questionable tag suggests he's day-to-day. Tuesday's game is the front end of a back-to-back set, so the team could proceed with caution.
