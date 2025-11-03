default-cbs-image
Williamson is questionable for Tuesday's game against Charlotte with left hamstring soreness.

This is a new issue for Williamson after he previously battled a foot issue. Hamstring injuries are a major cause for concern, but the questionable tag suggests he's day-to-day. Tuesday's game is the front end of a back-to-back set, so the team could proceed with caution.

