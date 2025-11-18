Pelicans' Zion Williamson: Officially out Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Williamson (hamstring) has been ruled out for Monday's game against the Thunder.
Williamson was tagged as questionable leading up to Monday's matchup but will ultimately be unable to go. He'll continue to be considered day-to-day with a hamstring injury that has kept him sidelined since Nov. 2.
