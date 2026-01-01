default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Stewart will start against the Heat on Thursday.

With Tobias Harris (hip) sidelined, Stewart will get the starting nod against Miami. In seven starts so far this season, the big man has averaged 13.0 points, 6.3 rebounds, 2.0 blocks and 1.4 assists across 25.0 minutes per contest.

More News