Pistons' Isaiah Stewart: Starting sans Harris
By RotoWire Staff
• 1 min read
Stewart will start against the Heat on Thursday.
With Tobias Harris (hip) sidelined, Stewart will get the starting nod against Miami. In seven starts so far this season, the big man has averaged 13.0 points, 6.3 rebounds, 2.0 blocks and 1.4 assists across 25.0 minutes per contest.
More News
-
Pistons' Isaiah Stewart: Scores 15 points in 18 minutes•
-
Pistons' Isaiah Stewart: Another strong showing•
-
Pistons' Isaiah Stewart: Reverting back to bench•
-
Pistons' Isaiah Stewart: Drops 19 points in spot start•
-
Pistons' Isaiah Stewart: Starting sans Harris•
-
Pistons' Isaiah Stewart: Racks up another four blocks•