Pistons' Javonte Green: Drops seven in win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Green put up seven points (3-9 FG, 1-5 3Pt), three rebounds and an assist across 17 minutes in Sunday's 119-113 win over Boston.
While Detroit's bench did not perform particularly well Sunday, posting only 23 points as a whole, Green was one of the main contributors, alongside Ronald Holland (7) and Isaiah Stewart (9). However, once Caris LeVert (hamstring) returns from injury, Green may be in danger of ceding some minutes.
