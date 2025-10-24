Pistons' Marcus Sasser: Won't play vs. Houston
By RotoWire Staff
• 1 min read
Sasser (hip) has been ruled out for Friday's game against the Rockets.
Sasser will miss a second straight game due to a hip issue. Ronald Holland and Duncan Robinson will likely continue to see a boost in minutes.
