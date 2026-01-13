Raptors' Collin Murray-Boyles: All around performance in loss
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles ended with 12 points (6-9 FG), seven rebounds, six assists and two steals across 32 minutes during Monday's 115-102 loss to Philadelphia.
Murray-Boyles has taken advantage of the increased opportunity with Jakob Poeltl (back) sidelined, especially on the defensive end. The rookie is averaging 10.5 points, 8.2 rebounds, 3.7 assists, 2.0 steals and 1.0 blocks across 30.7 minutes in his last six games (all starts) and will continue to hold down the starting center position until Poeltl is cleared to return.
