Raptors' Collin Murray-Boyles: Available Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (knee) is available for Sunday's game against the Nets, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
Murray-Boyles sat out the previous two games due to an MCL sprain in his right knee but will return to action Sunday. The rookie has shown some promise across 11 appearances (three starts), averaging 8.5 points, 3.5 rebounds and 1.2 assists in 20.0 minutes per contest.
