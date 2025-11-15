Raptors' Collin Murray-Boyles: Available vs. Indiana
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (illness) is available for Saturday's game against the Pacers, Dustin Dopirak of The Indianapolis Star reports.
Murray-Boyles was initially listed as questionable for this game, but he overcame an illness and should be able to handle his regular workload. The rookie out of South Carolina is averaging 8.8 points, 3.9 rebounds, 1.2 assists and a combined 1.4 steals-plus-blocks per game in 2025-26.
