Raptors' Collin Murray-Boyles: Doubtful for Friday
By RotoWire Staff
Murray-Boyles (thumb) is listed as doubtful for Friday's game against the Nuggets.
Murray-Boyles is expected to miss a 10th consecutive contest due to a sprained left thumb. If the rookie first-rounder is ultimately ruled out, Sandro Mamukelashvili and Jamison Battle would be candidates for increased playing time.
