Raptors' Collin Murray-Boyles: Limited at practice
Murray-Boyles (forearm) was a limited participant in practice Monday, Josh Lewenberg of TSN.ca reports.
The rookie first-rounder's status remains up in the air for Wednesday's season opener against Atlanta. If Murray-Boyles is unable to make his season debut, Jonathan Mogbo could see meaningful playing time in the frontcourt off the bench.
