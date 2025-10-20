default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Murray-Boyles (forearm) was a limited participant in practice Monday, Josh Lewenberg of TSN.ca reports.

The rookie first-rounder's status remains up in the air for Wednesday's season opener against Atlanta. If Murray-Boyles is unable to make his season debut, Jonathan Mogbo could see meaningful playing time in the frontcourt off the bench.

More News