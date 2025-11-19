default-cbs-image
Murray-Boyles (knee) won't play in Wednesday's game against the 76ers, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

This appears to be a minor knee injury for Murray-Boyles, but it will cost him at least one game. Ochai Agbaji has been given the green light to play Wednesday, and he should benefit in Murray-Boyles' absence.

