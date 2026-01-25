Raptors' Collin Murray-Boyles: Not playing Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (thumb) has been ruled out for Sunday's game against the Thunder, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.
Murray-Boyles will end up missing a fourth consecutive game due to a left thumb injury that he aggravated during the Raptors' loss to the Lakers on Jan. 18, and his next opportunity to play is Wednesday against the Knicks. Sandro Mamukelashvili should remain in Toronto's starting lineup in Murray-Boyles' absence.
