Murray-Boyles (forearm) has been ruled out for Friday's preseason game against the Nets, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.

Murray-Boyles will end up on the shelf to finish Toronto's preseason due to a right forearm strain. The rookie first-rounder is considered day-to-day, but his status for Wednesday's regular-season opener in Atlanta remains in question.

