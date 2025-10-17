Raptors' Collin Murray-Boyles: Out with forearm injury
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (forearm) has been ruled out for Friday's preseason game against the Nets, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.
Murray-Boyles will end up on the shelf to finish Toronto's preseason due to a right forearm strain. The rookie first-rounder is considered day-to-day, but his status for Wednesday's regular-season opener in Atlanta remains in question.
