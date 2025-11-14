Raptors' Collin Murray-Boyles: Questionable for Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (illness) is questionable for Saturday's game against the Pacers, Josh Lewenberg of TSN.ca reports.
Murray-Boyles remains day-to-day after missing Thursday's game against Cleveland. Through nine appearances, the rookie is averaging 20.8 minutes per contest with 8.8 points, 3.9 rebounds, 1.2 assists, 0.8 steals and 0.6 blocks.
