default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Murray-Boyles (illness) is questionable for Saturday's game against the Pacers, Josh Lewenberg of TSN.ca reports.

Murray-Boyles remains day-to-day after missing Thursday's game against Cleveland. Through nine appearances, the rookie is averaging 20.8 minutes per contest with 8.8 points, 3.9 rebounds, 1.2 assists, 0.8 steals and 0.6 blocks.

More News