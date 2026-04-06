Raptors' Collin Murray-Boyles: Questionable for Tuesday
By RotoWire Staff
Murray-Boyles (quadriceps) is listed as questionable for Tuesday's game against the Heat.
The right quadriceps contusion is a new concern for the rookie first-rounder, who has appeared in each of Toronto's last four games. With Sandro Mamukelashvili (knee) also questionable, the Raptors could be shorthanded in the frontcourt Tuesday. If Murray-Boyles or Mamukelashvili is ruled out, Trayce Jackson-Davis, Jonathan Mogbo and Jamison Battle would be candidates to see increased minutes.
More News
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Big night off bench Friday•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Scores career-high 20 points•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Double-doubles off bench•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Will play Tuesday•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Upgraded to probable•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Iffy for Tuesday•