Raptors' Collin Murray-Boyles: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (thumb) is questionable for Wednesday's matchup with the Knicks.
Murray-Boyles has sat out the past four games for the Raptors, but he participated in Tuesday's practice, and the team will see how he responds to the increased workload before deciding on his status for Wednesday's game. If he is cleared to return, Sandro Mamukelashvili would likely head back to the second unit, and Jamison Battle could drop from the rotation entirely.
