Raptors' Collin Murray-Boyles: Questionable for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (knee) is questionable for Wednesday's game against Philadelphia, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
The rookie first-rounder is dealing with right knee soreness. If Murray-Boyles ends up sitting out Wednesday, Sandro Mamukelashvili would be set up for more frontcourt playing time off the bench behind starter Jakob Poeltl.
