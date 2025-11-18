default-cbs-image
Murray-Boyles (knee) is questionable for Wednesday's game against Philadelphia, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

The rookie first-rounder is dealing with right knee soreness. If Murray-Boyles ends up sitting out Wednesday, Sandro Mamukelashvili would be set up for more frontcourt playing time off the bench behind starter Jakob Poeltl.

