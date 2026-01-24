Raptors' Collin Murray-Boyles: Remaining out Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (thumb) has been ruled out for Friday's game against the Trail Blazers.
Murray-Boyles will be sidelined for a third straight game while dealing with a left thumb contusion. With the rookie still out, Sandro Mamukelashvili is likely to make another start at center, with Jonathan Mogbo contributing off the bench. Murray-Boyles' next opportunity to play will come Sunday against the Thunder.
