Murray-Boyles (thumb) has been ruled out for Friday's game against the Trail Blazers.

Murray-Boyles will be sidelined for a third straight game while dealing with a left thumb contusion. With the rookie still out, Sandro Mamukelashvili is likely to make another start at center, with Jonathan Mogbo contributing off the bench. Murray-Boyles' next opportunity to play will come Sunday against the Thunder.

