Raptors' Collin Murray-Boyles: Ruled out Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (illness) has been ruled out for Friday's game against the Wizards.
Murray-Boyles was previously upgraded to available but has now been ruled out for Friday's contest. The rookie first-rounder's next opportunity to play will come Sunday against the Warriors. Ochai Agbaji, Gradey Dick and Jamison Battle are candidates for increased playing time with Murray-Boyles sidelined.
