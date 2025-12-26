default-cbs-image
Murray-Boyles (illness) has been ruled out for Friday's game against the Wizards.

Murray-Boyles was previously upgraded to available but has now been ruled out for Friday's contest. The rookie first-rounder's next opportunity to play will come Sunday against the Warriors. Ochai Agbaji, Gradey Dick and Jamison Battle are candidates for increased playing time with Murray-Boyles sidelined.

