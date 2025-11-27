Raptors' Collin Murray-Boyles: Starting vs. Indiana
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles is in the starting lineup for Wednesday's game against the Pacers.
The rookie out of South Carolina will make his fourth start of the season. He's averaging 11.3 points, 4.7 rebounds and 2.3 assists per game in his previous three outings in that role.
