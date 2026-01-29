Raptors' Collin Murray-Boyles: Starting Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles will start against the Knicks on Wednesday, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
Murray-Boyles will get the starting nod in his return from a four-game absence due to a left thumb injury. As a result, Sandro Mamukelashvili will retreat to the second unit. Over nine starts so far this month, Murray-Boyles has averaged 10.6 points, 7.8 rebounds, 3.7 assists, 1.3 steals and 1.3 blocks across 30.8 minutes per contest.
