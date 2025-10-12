Raptors' Collin Murray-Boyles: Won't play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (elbow) will not play in Sunday's preseason game against the Wizards, according to Raptors reporter Vivek Jacob.
Murray-Boyles tweaked his elbow during Friday's exhibition against the Celtics and was unable to practice Saturday. He was sent for additional testing, but the Raptors have yet to update his status. His next chance to play comes in Wednesday's exhibition against Boston.
