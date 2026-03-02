Raptors' Collin Murray-Boyles: Won't play Tuesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (thumb) will not play Tuesday against the Knicks, Michael Grange of Sportsnet.ca reports.
Murray-Boyles will miss a second straight game Tuesday. His next chance to play comes Thursday against Minnesota. In the meantime, Sandro Mamukelashvili could see a bump in playing time for the Raptors.
More News
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Ruled out Saturday•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Doubtful for Saturday•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Done for night with thumb bruise•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Back in starting lineup•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Coming off bench Sunday•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Sticks in starting lineup•