Raptors' Collin Murray-Boyles: Won't play vs. Atlanta
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (forearm) won't play in Wednesday's season opener against the Hawks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
The rookie first-rounder sustained a strained forearm late in the preseason, and he's not ready to get back into action for Wednesday. In Murray-Boyles' absence, Jonathan Mogbo should play a more prominent role in the second unit.
