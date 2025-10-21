default-cbs-image
Murray-Boyles (forearm) won't play in Wednesday's season opener against the Hawks, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

The rookie first-rounder sustained a strained forearm late in the preseason, and he's not ready to get back into action for Wednesday. In Murray-Boyles' absence, Jonathan Mogbo should play a more prominent role in the second unit.

