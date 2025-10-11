default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Murray-Boyles (elbow) won't return to Friday's game against the Celtics, Josh Lewenberg of TSN.careports.

Murray-Boyles suffered a right elbow contusion against the Celtics and has been ruled out for the rest of the contest. He logged eight minutes before being ruled out, finishing with four points, one rebound and one assist.

More News