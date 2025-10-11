Raptors' Collin Murray-Boyles: Won't return Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Murray-Boyles (elbow) won't return to Friday's game against the Celtics, Josh Lewenberg of TSN.careports.
Murray-Boyles suffered a right elbow contusion against the Celtics and has been ruled out for the rest of the contest. He logged eight minutes before being ruled out, finishing with four points, one rebound and one assist.
More News
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Will start against Boston•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Promising showing in exhibition win•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Tweaks ankle in preseason opener•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Scores 20 in SL win•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Cleared to play Sunday•
-
Raptors' Collin Murray-Boyles: Won't play Friday•