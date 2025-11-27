Raptors' Ja'Kobe Walter: Moved back to bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walter won't start Wednesday's game against the Pacers.
Walter made a spot start Monday in place of RJ Barrett (knee). While Barrett remains out Wednesday, the Raptors are turning to Collin Murray-Boyles in the first unit. Walter logged five points, three rebounds, one assist and two steals during the start.
More News
-
Raptors' Ja'Kobe Walter: Does little in spot start•
-
Raptors' Ja'Kobe Walter: Starting role Monday•
-
Raptors' Ja'Kobe Walter: Provides spark off bench in win•
-
Raptors' Ja'Kobe Walter: Limited role continues•
-
Raptors' Ja'Kobe Walter: Fares well in limited run•
-
Raptors' Ja'Kobe Walter: Makes 2025-26 debut•