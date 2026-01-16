Raptors' Sandro Mamukelashvili: Available Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili (illness) is available for Friday's game against the Clippers, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
Mamukelashvili sat out Wednesday versus the Pacers due to an illness but is cleared to return Friday against the Clippers. Since the start of December, he's appeared in 20 games (seven starts), averaging 10.3 points, 5.7 rebounds and 2.0 assists in 23.8 minutes per contest. With Jakob Poeltl (back) still sidelined, Mamukelashvili should see a healthy workload whether he starts or comes off the bench.
