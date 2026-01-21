default-cbs-image
Mamukelashvili produced 14 points (5-8 FG, 4-4 3Pt), 12 rebounds, four assists, one block and two steals across 26 minutes during Tuesday's 145-127 win over the Warriors.

It was the third double-double of the season for Mamukelashvili, who should continue to play an expanded role as long as Jakob Poeltl (back) is out. Mamukelashvili has averaged 11.7 points, 5.8 rebounds and 2.8 assists in 23.9 minutes per contest over nine games this month, shooting 55.3 percent from the field.

