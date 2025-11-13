default-cbs-image
Mamukelashvili (neck) is available for Thursday's game against the Cavaliers, Kayla Grey of TSN reports.

Mamukelashvili will shed his questionable tag due to a neck contusion and stiffness after missing Tuesday's win over Brooklyn. Over his last five appearances, the big man has averaged 9.6 points and 5.0 rebounds in 18.2 minutes per contest. He could see a slight bump in minutes Thursday due to Collin Murray-Boyles (illness) being sidelined.

