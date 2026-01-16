Raptors' Sandro Mamukelashvili: Likely to play Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili (illness) has been upgraded to probable for Friday's game against the Clippers, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
Mamukelashvili sat out Wednesday's win over the Pacers due to the ailment but appears to be feeling better and is on pace to suit up Friday. With Jakob Poeltl (back) sidelined, Mamukelashvili has been a steady producer over the past 15 games, averaging 11.2 points, 5.8 rebounds, 2.1 assists and 1.6 stocks in 24.4 minutes per game.
