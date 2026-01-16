default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Mamukelashvili (illness) has been upgraded to probable for Friday's game against the Clippers, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

Mamukelashvili sat out Wednesday's win over the Pacers due to the ailment but appears to be feeling better and is on pace to suit up Friday. With Jakob Poeltl (back) sidelined, Mamukelashvili has been a steady producer over the past 15 games, averaging 11.2 points, 5.8 rebounds, 2.1 assists and 1.6 stocks in 24.4 minutes per game.

More News