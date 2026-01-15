Raptors' Sandro Mamukelashvili: Questionable for Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili is questionable for Friday's game against the Clippers with an illness, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
Mamukelashvili is at risk of sitting out a second consecutive contest with the ailment. With Jakob Poeltl (back) already ruled out, rookie first-rounder Collin Murray-Boyles would likely take on the bulk of the center minutes Friday if Mamukelashvili can't suit up.
More News
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Ruled out with illness•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Questionable for Wednesday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Limited again in loss•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Back to bench Sunday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Starting Friday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Notches 10 points in win•