Mamukelashvili is questionable for Friday's game against the Clippers with an illness, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

Mamukelashvili is at risk of sitting out a second consecutive contest with the ailment. With Jakob Poeltl (back) already ruled out, rookie first-rounder Collin Murray-Boyles would likely take on the bulk of the center minutes Friday if Mamukelashvili can't suit up.

