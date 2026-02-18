Raptors' Sandro Mamukelashvili: Questionable for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili is questionable for Thursday's game against the Bulls with a right rib contusion.
Mamukelashvili is in danger of missing Toronto's first contest back from the All-Star break. Collin Murray-Boyles (thumb), who's expected to play Thursday, would likely share the center minutes with Jakob Poeltl evenly if Mamukelashvili is unable to suit up.
