Mamukelashvili is out for Wednesday's game against Indiana due to an illness, Tony East of Forbes.com reports.

Mamukelashvili's next chance to return arrives Friday against the Clippers. With Jakob Poeltl (back) also sidelined Wednesday, Collin Murray-Boyles should absorb the lion's share of the center minutes while Jamison Battle takes on the backup role.

