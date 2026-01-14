Raptors' Sandro Mamukelashvili: Ruled out with illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili is out for Wednesday's game against Indiana due to an illness, Tony East of Forbes.com reports.
Mamukelashvili's next chance to return arrives Friday against the Clippers. With Jakob Poeltl (back) also sidelined Wednesday, Collin Murray-Boyles should absorb the lion's share of the center minutes while Jamison Battle takes on the backup role.
More News
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Questionable for Wednesday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Limited again in loss•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Back to bench Sunday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Starting Friday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Notches 10 points in win•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Populates box score off bench•